CPU-Special: Intel Kaby Lake - Leistungssprung oder nur ein Update?

Kaby Lake - was bringen die neuen CPUs?

Mit Kaby Lake hat Intel eine neue Prozessorfamilie für den Sockel 1151 veröffentlicht, und viele der neuen CPUs sind auch schon in zahlreichen Shops lieferbar. Zeitgleich sind zudem neue Mainboard-Chipsätze für den Sockel 1151 erschienen, entsprechende Mainboards sind ebenfalls bereits im Handel erhältlich. Doch was kann man von Kaby Lake erwarten?

Handelt es sich im einen größeren Sprung in Sachen Preis und Leistung im Vergleich zu den Skylake-Modellen, oder wird lediglich die Auswahl an Prozessoren für den Sockel 1151 erweitert?

ASRock Z270 Pro4, ab 120 EuroQuelle: ASRockWir bieten euch in unserem Special eine Übersicht mit den neuen Prozessoren und ihren wichtigsten Eckdaten, nehmen die Unterschiede zwischen Kaby Lake und Skylake unter die Lupe und analysieren auch einige Benchmark-Tests, um das Preis-Leistungsverhältnis von Intels neuer Prozessorfamilie einzuordnen. Zudem erfahrt ihr auch einige Details zu den vier neuen Intel-Chipsätzen, die zusammen mit Kaby Lake veröffentlicht wurden. Wie haben im Artikel auch einige Bilder entsprechender Mainboards verteilt, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und bereits im Handel erhältlich sind. Für Übertakter sind die Modelle mit Z270-Chipsatz (im Namen erkennbar) geeignet.

Modellübersicht aller gelisteten Kaby Lake-CPUs

Aktuell sind in Preissuchmaschinen 23 Modelle der Kaby Lake-Familie gelistet. Wir haben alle 23 Prozessoren in einer Tabelle zusammengefasst. Dort könnt ihr auch die wichtigen technischen Eckdaten ablesen: die Anzahl an Kernen, den Standard- und falls vorhanden Turbotakt und die Information, ob die CPU Hyperthreading bietet, also pro Kern zwei Threads bearbeiten kann. Außerdem ist die TDP verzeichnet - diese gibt die maximal zu erwartende Wärmeverlustleistung an.

Die TDP entspricht zwar nicht, wie manch einer fälschlicherweise denkt, dem Strombedarf - stattdessen geht es bei der TDP um die Abwärme und somit um die Frage, welche Kühlung im Maximalfall vonnöten ist. Allerdings liegt der Strombedarf oft nahe an der TDP, und zumindest innerhalb der gleichen CPU-Familie kann man eindeutig davon ausgehen, dass eine CPU mit einer höheren TDP auch mehr Strom benötigt. Die letzten beiden Informationen, die unsere Tabelle euch bietet, sind der aktuell günstigste Marktpreis sowie die Verfügbarkeit: manche CPUs sind derzeit nicht verfügbar, andere gibt es sowohl als Tray-Version (ohne Retailverpackung und Kühler) oder auch als Boxed-Version (Retailverpackung, meistens auch inklusive Intel-Standardkühler), andere gibt es (zumindest derzeit) nur als Tray- oder nur als Boxed-Variante. Der Stand der Angaben zu Verfügbarkeit und Preisen ist der 20.1.2017.



Modellname Kerne Takt Turbo HT TDP Preis ab Verfügbar Celeron G3930 2 2,9 GHz keiner nein 51 W 48 Euro ja, boxed Celeron G3950 2 3,0 GHz keiner nein 51 W 59 Euro ja, boxed Pentium G4560 2 3,5 GHz keiner ja 54 W 60 Euro ja, boxed Pentium G4560T 2 2,9 GHz keiner ja 35 W 75 Euro nein Pentium G4600T 2 3,0 GHz keiner ja 35 W 85 Euro nein Pentium G4600 2 3,6 GHz keiner ja 51 W 90 Euro ja, boxed Pentium G4620 2 3,7 GHz keiner ja 51 W 105 Euro ja, boxed Core i3-7100 2 3,9 GHz keiner ja 51 W 125 Euro ja, beides Core i3-7100T 2 3,4 GHz keiner ja 35 W 130 Euro ja, boxed Core i3-7300 2 4,0 GHz keiner ja 51 W 160 Euro ja, boxed Core i3-7300T 2 3,5 GHz keiner ja 35 W 160 Euro ja, boxed Core i3-7320 2 4,1 GHz keiner ja 51 W 170 Euro ja, beides Core i5-7400 4 3,0 GHz 3,5 GHz nein 65 W 185 Euro ja, beides Core i3-7350K 2 4,2 GHz keiner ja 60 W 185 Euro ja, Tray Core i5-7400T 4 2,4 GHz 3,0 GHz nein 35 W 200 Euro ja, Tray Core i5-7500 4 3,4 GHz 3,8 GHz nein 65 W 210 Euro ja, beides Core i5-7500T 4 2,7 GHz 3,3 GHz nein 35 W 210 Euro ja, Tray Core i5-7600 4 3,5 GHz 4,1 GHz nein 65 W 230 Euro ja, beides Core i5-7600T 4 2,8 GHz 3,7 GHz nein 35 W 235 Euro ja, Tray Core i5-7600K 4 3,8 GHz 4,2 GHz nein 91 W 260 Euro ja, beides Core i7-7700T 4 2,9 GHz 3,8 GHz ja 35 W 330 Euro ja, Tray Core i7-7700 4 3,6 GHz 4,2 GHz ja 65 W 335 Euro ja, beides Core i7-7700K 4 4,2 GHz 4,5 GHz ja 91 W 375 Euro ja, beides

CPU-Typen und Kaby Lake-Technik

Wie ihr in der vorigen Tabelle schon sehen konntet, gibt es mehrere CPU-Grundtypen zur Wahl: Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 und Core i7. Wie schon bei den letzten Intel-Generationen gilt: Celeron und Pentium sind eher für reine Office- und Heim-PCs gedacht. Für Spiele-PCs sind nur die Core i-Modelle interessant: Mit den Core i3-CPUs kann man einen Einsteiger-PC bestücken - dank Hyperthreading kommt man mit einem Core i3 in den allermeisten Spielen noch gut zurecht, da er mit zwei Kernen, aber vier Threads arbeitet.

ASUS Prime Z270-A, ab 165 EuroQuelle: Asus Deutlich sicherer fährt man aber mit einem Core i5, wenn es um Spiele geht. Wer zudem noch Hyperthreading nutzen will, um aus den vier Kernen virtuell acht Kerne zu machen, der greift zu einem Core i7. Kurz und knapp: Im Grunde genommen ist alles so geblieben, wie es bei Intel in den letzten Jahren der Fall war. Innerhalb der Core-Prozessoren gibt noch drei Unterteilungen: die Standardvarianten, die T-CPUs und die K-Prozessoren. Steht hinter der Modellnummer ein T, dann handelt es sich um einen Prozessor mit geringem Standardtakt, der dafür beim Strombedarf genügsamer ist als ein normaler Core-i-Prozessor. T-Versionen gibt es auch bei den Pentium-Modellen. Für Übertakter sind wiederum die CPUs gedacht, die ein K hinter der Modellnummer aufweisen, denn diese Modelle - und zwar nur diese - haben einen frei wählbaren Multiplikator, so dass mit einem passenden Mainboard (Z170- oder Z270-Chipsatz) das Übertakten auf eine sinnvolle Art und Weise möglich ist: Ein Erhöhen des Multiplikators um beispielsweise 20 Prozent steigert den gesamten CPU-Takt um ebenfalls 20 Prozent. Mit Kaby Lake gibt nun erstmals auch einen Core i3 als K-Version, ansonsten stehen noch je ein Core i5 und i7 als K-Variante zur Wahl. Doch was gibt es nun zur Technik der Kaby Lake-Prozessoren zu sagen? Wir nehmen uns für einen besseren Überblick die im wahrsten Sinne des Wortes Kerndaten von vier Kaby Lake-CPUs (jeweils eine K- und eine Non-K-Version eines Core i5 und Core i7) und als Vergleich auch die der preislich am besten dazu passenden Konkurrenz-Versionen der Skylake-Familie vor, die ihr an den Modellnummern mit 6.000er-Zahlenwerten erkennt.



Eigenschaft / Modell Core i5-7500 Core i5-6500 Core i5-7600K Core i5-6600K Core i7-7700 Core i7-6700 Core i7-7700K Core i7-6700K Kerne (Threads) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) Standardtakt in GHz 3,4 3,2 3,8 3,5 3,6 3,4 4,2 4,0 Turbotakt in GHz 3,8 3,6 4,2 3,9 4,2 4,0 4,5 4,2 TDP 65 Watt 65 Watt 91 Watt 91 Watt 65 Watt 65 Watt 91 Watt 91 Watt L2-Cache (pro Kern) 256 kB 256 kB 256 kB 256 kB 256 kB 256 kB 256 kB 256 kB L3-Cache 6 MB 6 MB 6 MB 6 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB IGP HD 630 HD 530 HD 630 HD 530 HD 630 HD 530 HD 630 HD 530 maximaler IGP-Takt 1100 MHz 1050 MHz 1150 MHz 1150 MHz 1150 MHz 1150 MHz 1150 MHz 1150 MHz Speichercontroller DDR4-2400 DDR4-2133 DDR4-2400 DDR4-2133 DDR4-2400 DDR4-2133 DDR4-2400 DDR4-2133 Preis ab etwa 210 Euro 210 Euro 260 Euro 245 Euro 335 Euro 330 Euro 375 Euro 345 Euro

Anhand der Daten erkennt man gut, dass sich auf dem Papier nur wenig geändert hat. Die Kaby Lake-CPUs arbeiten mit einer neueren internen Grafikeinheit (IGP), und der Takt der Speicheranbindung ist mit 2400 statt bisher 2133 Megahertz etwas angestiegen. Ansonsten fällt lediglich auf: Der Takt der Kaby Lake-Modelle ist um je etwa fünf bis acht Prozent höher als bei den entsprechenden Skylake-Varianten, sofern man sich an der zweiten Ziffer der Modellnummer orientiert.

Gigabyte GA-Z270 Gaming K3, ab 140 EuroQuelle: Gigabyte

Beim Preis (zumindest auf aktuellem Stand) sind nur bei den vier übertaktbaren Modellen nennenswerte Unterschiede zu sehen - rechnet mit einem Aufpreis von etwa sechs Prozent (Core i5-K-CPUs) oder knapp neun Prozent (Core i7-K-CPUs) wenn ihr zu den neuen Kaby Lake-Modellen greifen möchtet. Insgesamt scheint aber lediglich die Auswahl an CPUs für den Sockel 1151 gestiegen zu sein, und zwar mit CPUs, die höhere Taktwerte anbieten als es noch bei Skylake der Fall war. Anhand der bekannten Eckdaten müsste man nun also erwarten, dass die Kaby-Lake-Prozessoren schneller als ihre Skylake-Geschwister sind, und zwar maximal bis um den Prozentsatz, der auch als Mehrtakt vorhanden ist. Hat eine Kaby-Lake-CPU also fünf Prozent mehr Takt, sind bis zu fünf Prozent mehr Leistung drin - zumindest in der Theorie. Liegt der Vorsprung sogar höher, dann wäre eine echte Mehrleistung der Technik zu vermuten. Die Speicheranbindung mit 2.400 statt wie bisher 2.133 Megahrtz könnte hierbei auch ein Faktor sein. Sollte es keine oder nur eine kleine Steigerung geben, dann muss dies - vor allem bei Spielen - aber nicht an der CPU liegen. Denn andere Faktoren können einen so großen Einfluss haben, dass die CPU ihre Power nicht entfalten kann. Mehr erfahrt ihr auf der nächsten Seite. Dort findet ihr eine Analyse von mehreren bereits veröffentlichten Tests einiger Modelle der neuen Intel-CPUs, die ihren Skylake-Vorgängern gegenübergestellt wurden.

