Kingston: USB-Stick mit 2 Terabyte Speicher angekündigt

Kingston gab bekannt, dieses Jahr einen neuen USB-Stick mit einer Speicherkapazität von zwei Terabyte auf den Markt bringen zu wollen. Damit verdoppelt das Unternehmen den Speicherplatz des letztjährigen Sticks Kingston DataTraveler HyperX Predator mit 1 TB.

Als Speicherinterface wird sowohl USB 3.0 als auch USB 3.1 unterstützt. Damit sind theoretisch Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s möglich. Kingston gibt an, dass sich bis zu 70 Stunden an 4k-Filmen auf dem Stick speichern lassen oder alternativ 256.000 Fotos mit einer Größe von 16 MB oder auch 96 PC Spiele. Schon der letztjährige 1-Terabyte-Stick war groß und maß 72mm x 26.94mm x 21mm. Die Kosten dieser Version belaufen sich auf über 2.700 US-Dollar, was darauf schließen lässt, dass die kommende 2-Terabyte-Version nochmal deutlich mehr kosten wird.

Wer also gerne 2 Terabyte an Daten mit sich herumtragen will, der kann die Augen nach dem neuen DataTraveler Ultimate Generation Terabyte Stick mit 2 TB an Speicher offen halten. Einen Veröffentlichungstermin nannte Kingston noch nicht.

Quelle: PCWorld