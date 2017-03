MSI hat eine Sonderedition mit mehreren Produkten angekündigt, die anlässlich des neuen Open-World-Actionspiels Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands erscheinen wird. Passend zum Thema wird die Besonderheit der Produkte aus der Sonderedition das Design sein: Camouflage, also Tarnfarbenmuster geben hierbei nämlich den (Farb)Ton an. Es wird jeweils ein Mainboard und eine Grafikkarte sowie zwei Notebooks im Zusammenhang mit der so genannten Camo Squad-Sonderedition geben. Alle Produkte fallen durch das Tarnfarbendesign auf, welches von Brauntönen dominiert wird und aus digitalen, pixelartigen Bausteinen besteht. MSI gibt als unverbindliche Preisempfehlung für das Mainboard 159 Euro an, für die Grafikkarte 325 Euro. Die empfohlenen Verkaufspreise für die Notebooks liegen bei 1699 und 1899 Euro.

MSI Z270 Camo Squad Mainboard mit passender MSI Nvidia GTX 1060 Quelle: MSI In einem Aktionszeitraum, nämlich zwischen dem 27.3.2017 und dem 30.6.2017, könnt ihr zudem nach dem Kauf durch eine Registrierung und das Einreichen einer Rechnungskopie bei MSI Extras zu allen Produkten der Sonderedition erhalten. So wird die MSI GeForce GTX 1060 Camo Squad Limited Edition 6G den Season Pass von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands beinhalten, das Mainboard MSI Z270 Camo Squad Limited Edition wiederum die Vollversion des Spiels - in beiden Fällen bekommt ihr einen Downloadcode. Bei den beiden Notebooks sind Codes sowohl für die Vollversion als auch für den Season Pass mit dabei, dazu noch ein Fanpaket bestehend aus einem Rucksack, einer Trinkflasche und einem Mauspad - alles natürlich ebenfalls im Tarnfarbendesign - sowie einer Kette mit zwei Hundemarken (Dog-Tags), wie die Erkennungsplaketten von Soldaten beim Militär auch genannt werden. Bei den Notebooks handelt es sich um die beiden Modelle MSI GE62VR 7RF (Grafikkarte: Nvidia GTX 1060) sowie GE62 7RE (Grafikkarte: GTX 1050 Ti) in der Camo Squad Limited Edition. Die Camo Squad-Produkte sollen Ende des Monats verfügbar sein, also vermutlich passend zum Beginn des Aktionszeitraumes.