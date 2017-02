Vor allem für diejenigen Gamer, die sich einen neuen PC zusammenstellen wollen und beim Budget haushalten müssen, gibt es eine schlechte Nachricht. Denn der für einen PC zwingend nötige Arbeitsspeicher, auch kurz als RAM bezeichnet, wird offenbar im Preis vorerst immer weiter steigen. Dies berichten auch unsere Kollegen der PCGamesHardware auf Basis der Marktanalyse von TrendForce.

Der Hauptgrund für den Preisanstieg ist die allgemeine Nachfrage nach Arbeitsspeicher, welche die Kapazitäten der Fabriken an ihre Grenzen bringt, so dass die Speicherhersteller sich im Rahmen ihrer bestehenden Verträge im Zweifel eher den Firmenkunden aussuchen können, der mehr Geld bietet. Dabei muss man vor allem beachten, dass die Fabriken natürlich nicht ausschließlich Speichermodule für Desktop-PCs herstellen - vielmehr ist die große Nachfrage nach Speicherchips für Smartphones und Tablets der entscheidende Faktor. Die Analysten von TrendForce erwarten daher sogar einen möglichen Preisanstieg um weitere 40 Prozent. Insgesamt haben die Speicherfabrikanten durch vergangene Preiserhöhungen schon im vierten Quartal 2016 Mehreinahmen vom im Durchschnitt 18,2 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2016 erzielen können.

Crucial Ballistix DDR3-1600 Preise im PCGHardware-Preisvergleich Quelle: PCGH Denn schon in den letzten Monaten war RAM im Preis stetig angestiegen, was PC-Nutzer beim DDR3-RAM und DDR4-RAM spüren konnten. Dabei gab es für beide RAM-Arten im letzten Sommer einen Tiefpunkt beim Preis: so kosteten sowohl 16 Gigabyte DDR3-1600 als auch 16 Gigabyte DDR4-2133-RAM im Jahr 2016 bis etwa September unter 70 Euro (zwei Riegel zu je acht Gigabyte), teilweise sogar unter 60 Euro. Inzwischen kann man froh sein, ein 16-Gigabyte-Kit unter 110 Euro zu bekommen. Die Preise nähern sich also einer Verdopplung seit dem Sommer 2016. Allerdings sind solche Schwankungen nicht wirklich neu: auch vom Herbst 2012 bis Frühjahr 2013 kosteten 16 Gigabyte DDR3-1600-RAM unter 80 Euro, um dann knapp zwei Jahre auf Preisen von über 90 Euro zu verweilen, für beinahe ein Jahr sogar auf einem Niveau von über 100 Euro mit Spitzen von 125 bis 130 Euro - siehe dazu auch beispielhaft die Preisverlaufkurve des PCGamesHardware-Preisvergleichs des beliebten Crucial Ballistix DDR3-1600-RAMs.