Wir berichteten vor wenigen Tagen bereits über steigende Arbeitsspeicherpreise. Diese kommen vor allem wegen der Nachfrage an Speicher für Smartphones und Tablets zustande, denn die Speicherhersteller sind stärker ausgelastet und verlagern ihre Produktionskapazitäten hin zu mobilen Geräten, so dass klassischer Arbeitsspeicher für PCs knapper und somit teurer wird. Aber auch andere Speicherarten ziehen im Preis an - selbst Speicherchips, die für SSD-Laufwerke genutzt werden. Aus diesem Grunde wird mit spürbaren Preiserhöhungen bei PCs und Laptops zu rechnen sein, wie auch unsere Kollegen der PCGamesHardware sowie ComputerBase bestätigten. Demnach stammen die Einschätzungen vor allem direkt vom PC-, Notebook- und Tablet-Hersteller Lenovo.

Laptops sind vierfach betroffen: RAM, SSD, Display und Akkus werden teurer. Quelle: Lenovo Spürbar wird der Preisanstieg vor allem bei günstigeren PCs und Laptops. Allein die Speicherproblematik könnte schnell für 10 oder gar 20 Prozent Aufpreis sorgen. Aber auch die Preise für Akkus und Displays steigen, da der Smartphone- und Tabletmarkt eine hohe Nachfrage verursacht. Dies sorgt dann wiederum für Preissteigerungen bei Laptops, die ja ein Display besitzen und stets einen Akku im Lieferumfang mit dabei haben. Für die meisten Gamer, die einen Desktop-PC nutzen, ist aber nur das Speicherthema relevant. Hier gilt wiederum: Wer ohnehin eine starke CPU und eine gute Grafikkarte kauft, gegebenenfalls noch weitere Komponenten für einen neuen PC, den werden etwas höhere RAM- und SSD-Preise in der Regel nicht allzu sehr stören. Mit einer Entspannung der Lage wird erst nach Jahresmitte 2017 gerechnet.