Die Analysten von Gartner Dataquest haben einen weltweiten Rückgang der Zahlen an ausgelieferten PCs verzeichnet. Im Vergleich zum ersten Quartal 2017 sind 2,4 Prozent weniger PCs an den Mann gebracht worden als im ersten Quartal 2016, wie shacknews berichten.

Gaming-PC Aurora des Dell-Labels Alienware Quelle: PC Games Hardware Marktführer sind weiterhin Lenovo und HP (Hewlett-Packard), es folgt Dell auf Rang Drei. Apple landet auf dem fünften Platz. Alle vier Firmen konnten allerdings ihre Verkaufszahlen und den Marktanteil verbessern. Den Rückgang für den Gesamtmarkt verantworten vor allem Asus (minus 14 Prozent, trotzdem weiterhin auf Rang Vier) und die große Gruppe an nicht näher genannten Herstellern, welche beinahe ein Viertel aller verkauften PCs stellen und einen Rückgang von 12 Prozent zu verkraften haben. Der sechstplatzierte Hersteller Acer muss nur einen leichten Rückgang von 1.8 Prozent hinnehmen. Die aktuellen Marktanteile und Veränderungen der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal sind im Detail:

Lenovo: 19,9 Prozent Markanteil und 1,2 Prozent mehr Verkäufe

HP: 19,5 Prozent Markanteil und 6,5 Prozent mehr Verkäufe

Dell: 15,0 Prozent Markanteil und 3,4 Prozent mehr Verkäufe

Asus: 7,3 Prozent Markanteil und 14 Prozent weniger Verkäufe

Apple: 6,8 Prozent Marktanteil und 4,5 Prozent mehr Verkäufe

Acer: 6,7 Prozent Markanteil und 1,8 Prozent weniger Verkäufe

Andere Hersteller: 24,7 Prozent Markanteil und 12 Prozent weniger Verkäufe

Was freilich nicht in die Verkaufszahlen eingeht sind die zahlreichen PCs, die sich Käufer selber zusammenstellen. Ebenso fließen Aufrüstungen eines vorhandenen PCs nicht mit ein, die in vielen Fällen - dies wissen vor allem Gamingfans - einem neuen PC beinah gleichkommen.