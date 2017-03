PC Building Simulator: Das Spiel zum PC-Zusammenbau

Welcher Spieler träumt nicht davon, einen für seine Wünsche perfekten PC zusammenbauen zu können, ohne sich dabei Sorgen um die Bezahlung oder eventuelle Probleme beim Zusammenbau zu machen? Der PC Building Simulator schafft Abhilfe, denn mit der Mischung aus Spiel und Simulation könnt ihr einen PC virtuell selber zusammenbauen. Somit sind auch weniger gut betuchte Nutzer in der Lage, einen High-End-PC zusammenzustellen. Aber auch für User, die in Sachen Hardware nur Bahnhof verstehen und normalerweise schon beim Finden des Anschlusses für ein Boxenset ins Schwitzen kommen, ist das Spiel interessant, da sie dadurch vielleicht einen Einblick in das Innere des PCs bekommen, der für mehr Verständnis sorgt. Auch wer unsicher ist, ob er seinen PC selber zusammenbauen oder aufrüsten kann, kann mit Hilfe des Spiels sicher einige Dinge lernen.

Ein noch nacktes Gehäuse beim PC Building Simulator Quelle: pcbuildingsimulator.wordpress.com Wichtig zu wissen: es handelt sich aktuell noch um eine Prä-Alpha-Version, die ihr aber kostenlos herunterladen könnt. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklungsphase und ist ein privates Projekt eines rumänischen Entwicklers, der sich Claudiu nennt. Im Spiel sucht ihr Komponenten aus, müsst diese dann virtuell korrekt zusammenfügen und an den richtigen Stellen des PCs einbauen. Dabei soll es in der endgültigen Version auch optionale Budgetbegrenzungen geben. Sogar eine Art Karrieremodus ist geplant, bei dem ihr euch als PC-Anbieter beweisen könnt. Claudiu möchte mit dem Spiel vor allem dazu animieren, sich als Laie mit dem Thema PC-Zusammenbau zu beschäftigen und Spaß dabei zu haben, die Bauteile auszuwählen und zusammenzusetzen.