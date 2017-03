Kingston HyperX: DDR4-RAM mit automatischer Übertaktung

Kingstons auf Gaminghardware und -peripherie spezialisierte Tochterfirma HyperX hat eine neue Produktlinie der beliebten Arbeitsspeicher-Reihe FuryX auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um DDR4-RAM mit einem Takt bis zu 2666 Megahertz. Eine Besonderheit, die der Arbeitsspeicher bietet, ist speziell auf den Intel Chipsatz X99 für den Sockel 2011-3 sowie die 200er-Chipsätze für den Sockel 1151 abgestimmt: der Arbeitsspeicher passt sich auf diesen Chipsätzen durch Plug and Play automatisch auf die höchstmöglichen Werte an. Auch mit Mainboards für AMDs neue Ryzen-CPUs wurde der Arbeitsspeicher von HyperX getestet, bietet die automatische Übertaktungsfunktion dort aber nicht. Weitere Details findet ihr auch in der Produktdaten-PDF-Datei direkt bei Kingston/HyperX.

Neues HyperX Fury-RAM: Auszug aus der Produktdaten-PDF Quelle: Kingston/HyperX Als Taktwerte sind drei Varianten im Handel: 2133, 2400 und 2166 Megahertz. Die entsprechenden CL-Werte (Latenz) lauten CL14, CL15 und CL16. Es gibt den Arbeitsspeicher zudem in drei Farben: Schwarz, Rot und Weiß. Außerdem stehen euch Speicherkapazitäten von vier, acht oder 16 Gigabyte pro Riegel zur Wahl, die HyperX auch jeweils als Kit mit zwei oder vier Riegeln anbietet. Somit stehen euch Kits zwischen acht und 64 Gigabyte Gesamtkapazität zur Verfügung. Für manch einen Nutzer, der einen großen CPU-Kühler verwendet, dürfte auch die Information wichtig sein, dass der RAM die geringe Höhe von 34,04 Millimetern aufweist. HyperX gewährt zudem auf den neuen Arbeitsspeicher eine lebenslange Garantie. Im Handel oder auf Preisvergleichseiten findet ihr die HyperX-Riegel meistens mit der Herstellerbezeichnung Kingston. Aktuell sind im PCGamesHardware-Preisvergleich bereits zahlreiche Riegel und Kits als verfügbar gelistet, zum Beispiel zwei Kits mit 16 Gigabyte (zwei mal acht Gigabyte) DDR4-2133-RAM der neuen HyperX-Serie in Rot und Weiß ab 135 Euro. Das günstigste schwarze 16-GB-Kit kostet ab 145 Euro, bietet aber dafür auch 2666 Megahertz.