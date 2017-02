Vor kurzem hatte MSI eine neue Mini-Grafikkarte angekündigt, allerdings offen gelassen, um welche Grafikkartenserie es sich genau handelt. Spekuliert wurde darüber, dass es eine Mini-Version der Nvidia GTX 1070 oder GTX 1080 werden könnte, wie auch wir schon berichteten. Nun hat MSI mit einer offiziellen Pressemitteilung die für Anfang März geplante Veröffentlichung einer kompakten Nvidia GeForce GTX 1060 bekannt gegeben, der MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX OC, die ab Werk übertaktet ausgeliefert wird (1544 Megahertz Standardtakt, 1759 Megahertz Boosttakt) und mit dem Zusatz 3G beziehungsweise 6G die Speichermenge kennzeichnet (drei oder sechs Gigabyte Video-RAM). Wir raten bei einem Grafikkartenneukauf in jedem Falle zu der Version mit sechs Gigabyte. Vermutlich wird sich deren Marktpreis bei etwa 270 Euro einpendeln.

War mit diesem Teaserbild ausschließlich die neue GTX 1060 Aero ITX gemeint? Quelle: MSI UK via facebook Wir wissen zwar nicht, ob die neue Grafikkarte von MSI das zuvor angedeutete mysteriöse Modell ist, aber manch ein Fan dürfte etwas enttäuscht sein, wenn die Ankündigung sich lediglich auf eine Nvidia GTX 1060 und nicht auf eine GTX 1070 oder gar GTX 1080 bezog. Trotzdem ist eine ultrakompakte Nvidia GTX 1060 natürlich für viele Spieler eine sehr interessante Grafikkarte, vor allem wenn sie für einen Wohnzimmer-PC oder auch zwecks häufigem Transport des PCs auf ein sehr kleines Gehäuse setzen. Die Nvidia GTX 1060-Reihe bietet allgemein ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, reicht für alle aktuellen Spiele auf höchsten Detailstufen aus und eignet sich dank eines vergleichsweise sehr niedrigen Strombedarfs ohnehin für kompakte PC-Gehäuse. Die MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX wird 17,5 Zentimeter lang sein und auf die Kühlung über einen einzigen Lüfter setzen. Das Modell von MSI ist allerdings nicht das kürzeste Modell der Nvidia GTX 1060-Reihe: von EVGA, Inno3D und Zotac gibt es Varianten, die ein bis drei Millimeter kürzer sind, und Gigabytes GTX 1060 Mini ITX misst sogar nur 16,9 Zentimeter in der Länge. Von den Taktwerten her reiht sich das neue Modell von MSI ins Mittelfeld der GTX 1060-Versionen unter 18 Zentimetern Länge ein.