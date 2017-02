MSI UK hat über seinen facebook-Account ein Bild veröffentlicht, mit dem eine derzeit noch mysteriöse neue Grafikkarte angekündigt wird. Im Vordergrund sieht man schemenhaft in schwarz gehalten eine kleine Grafikkarte, im Hintergrund des Teaser-Bildes ist eine MSI Grafikkarte mit dem Aero-Kühlerdesign zu sehen. Dieses verwendet MSI ausschließlich für je ein Modell der Nvidia GTX 1070 und GTX 1080.

Eine MSI GTX 1070 oder 1080 im Aero-Design - wie hier zu sehen - ist im Hintergrund des Teaser-Bildes zu sehen Quelle: MSI Wenn man Eins und Eins zusammenzählt will MSI offenbar andeuten, dass es sich bei der neuen Grafikkarte um eine Mini-Version der Nvidia GTX 1070 oder GTX 1080 handeln wird. Da die Nvidia GTX 1070 von beiden Modellserien die geringere Abwärme erzeugt, wäre es naturgemäß einfacher, eine besonders kleine Karte auf Basis der Nvidia GTX 1070 herauszubringen - aber auch eine sehr kleine Version der Nvidia GTX 1080 wäre denkbar. MSI nennt zwar noch keine Details, kommentiert das Bild aber unter anderem mit dem Hinweis, dass es sich (wörtlich übersetzt) um ein kleines Paket, aber einen großen Schlag handeln wird - also viel Power in einem kleinen Gehäuse. Die Vorstellung der neuen Grafikkarte soll laut dem facebook-Eintrag noch in dieser Woche erfolgen. Die bisher kürzeste Nvidia GTX 1070 kommt von Gigabyte und misst nur 16,9 Zentimeter in der Länge, muss dabei aber auch mit nur einem einzigen Lüfter auskommen. Bei der Nvidia GTX 1080 stellt Zotac derzeit das kleinste Modell mit einer Länge von 21,1 Zentimetern und bietet eine Kühlung mit zwei Lüftern.

MSI: welche neue Grafikkarte könnte hier angedeutet werden? Quelle: MSI UK via facebook