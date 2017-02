In deutschen Onlineshops sind vier neue Grafikkarten von EVGA aufgetaucht. Es handelt sich um je zwei Modelle der Nvidia GTX 1070 und GTX 1080-Serie. Die größte Änderung im Vergleich zu den bisher schon erhältlichen GTX 1070 und GTX 1080-Grafikkarten von Nvidia ist die neue iCX-Kühlung. Bereits auf der CES Anfang des Jahres stellte EVGA das neue Kühl- und Lüftungskonzept vor, welches die bekannte ACX-Kühlung ablösen soll. Ein exakter Termin für die Verfügbarkeit ist nicht bekannt - manche Onlineshops wie beispielsweise der Berliner Shop Caseking stellen eine Lieferbarkeit noch in dieser Woche in Aussicht. Um folgende vier Grafikkartenmodelle handelt es sich - über den Modellnamen gelangt ihr direkt zur entsprechenden Produktseite bei EVGA, von der auch die jeweilige Preisangabe stammt:

EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming iCX, 499,99 Euro

EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 Gaming iCX, 519,99 Euro

EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming iCX, 749,99 Euro

EVGA GeForce GTX 1080 FTW2 Gaming iCX, 779,99 Euro

Die GTX 1070-Modelle arbeiten dabei wie üblich mit dem GP104-200-Grafikchip und acht Gigabyte GDDR5-Speicher, die GTX 1080 nutzen als Grafikchip den GP104-400 und verwenden acht Gigabyte GDDR5X-Speicher. Die folgende Tabelle fasst die weiteren wichtigen Eckdaten zusammen - in der Spalte Strom sehr ihr die nötigen PCIe-Stromstecker, die euer Netzteil bieten sollte:



Modell Basistakt Boosttakt Powertarget Strom Länge Preis etwa EVGA GTX 1070 SC2 Gaming iCX 1549 MHz 1784 MHz 170 Watt 1x 8-Pin 26,7 cm 500 Euro EVGA GTX 1070 FTW2 Gaming iCX 1607 MHz 1797 MHz 215 Watt 2x 8-Pin 26,7 cm 520 Euro EVGA GTX 1080 SC2 Gaming iCX 1708 MHz 1847 MHz 180 Watt 1x 8-Pin 26,7 cm 750 Euro EVGA GTX 1080 FTW2 Gaming iCX 1721 MHz 1860 MHz 215 Watt 2x 8-Pin 26,7 cm 780 Euro



Wie bei EVGA üblich, handelt es sich bei den SC-Modellen (Superclocked) um im Vergleich zum Referenztakt von Nvidia übertaktete Grafikkarten, bei den Varianten mit dem Kürzel FTW (For The Win) um noch stärker übertaktete Grafikkarten. Daher seht ihr bei den FTW-Modellen auch das höhere Powertarget von 215 Watt. Das Powertarget reizt die Grafikkarte bezüglich Takt und den Temperaturen so weit aus wie es möglich ist, solange gleichzeitig die beispielsweise 215 Watt beim Strombedarf nicht überschritten werden. Man könnte also von einer Art Obergrenze beim Strombedarf sprechen. Unsere Kollegen der PCGamesHardware konnten die iCX-Kühlung übrigens bereits näher unter die Lupe nehmen, siehe dazu auch das unten angefügte Video - im entsprechenden Artikel erfahrt ihr weitere Details zu den Features der neuen Kühlung.