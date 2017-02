Mit Dolby Vision oder HDR (High Dynamic Range) besteht die Möglichkeit, bei Filmen ein besseres Erlebnis bezüglich der Kontraste und Farben zu gewähren. Denn durch HDR kann ein größerer Kontrastumfang dargestellt werden. Einige kennen HDR sicherlich auch von ihrer Fotokamera oder dem Smartphone: bei HDR werden mehrere Fotos - vereinfacht gesagt - übereinanderlegt, um in der Summe ein neues Bild mit einem größeren Umfang bei den Kontrasten und Helligkeitsunterschieden zu generieren. Ähnliches ist auch bei Filmen und Spielen möglich. Wir haben hierzu auch zwei Vergleichsbilder in unserer News eingebaut.

Ein Bild mit normalem Kontrast- und Farbumfang. Quelle: Dolby Allerdings muss HDR auch schon im Ausgangsmaterial vorhanden sein (bei Spielen also in Echtzeit berechnet werden), da ein Display ansonsten unnatürliche Farben und Kontraste dazudichten müsste. Zusätzlich ist ein HDR-fähiges Display nötig, welche den größeren Umfang an Farben und Helligkeitsstufen auch adäquat sichtbar machen und die ankommenden Signale verarbeiten kann. Dolby Vision geht über HDR sogar noch hinaus, da es in den Quelldaten (also beispielsweise einem Film) noch mehr Informationen zulässt als es bei HDR (aktueller Standard: HDR10) vorgesehen ist. Insofern sind die Anforderungen an ein Display und dessen interne Bildprozessoren noch höher als bei HDR.

Das gleiche Bild wie oben, nun aber mit Dolby Vision. Quelle: Dolby Nun soll es aber laut Dolby (Quelle: Interview mit dem Forbes-Magazin) auch rein softwarebasiert möglich sein, Dolby Vision zu nutzen. Dabei reicht HDMI 1.4 zur Übertragung aus - für HDR10 wäre HDMI 2.0 nötig. Der große Vorteil dabei ist, dass die Software auch nachträglich vom Hersteller eines Gerätes integriert werden kann. Eine Konsole wie die Playstation 4 oder ein Media-Player würde damit dann HDR- beziehungsweise Dolby Vision-fähig, und auch TV-Geräte können damit ausgestattet werden. Die spätere Bildqualität hängt am Ende dann allerdings natürlich weiterhin von dem ab, zu was das jeweilige Display in der Lage ist.