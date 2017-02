Corsair ist bei vielen Spielern bekannt und beliebt, und zwar unter anderem wegen Peripherie wie Tastaturen und Mäusen, aber auch bei Gehäusen ist Corsair mit den Carbide-Modellen erfolgreich. Ebenso wird im Netzteil- und SSD-Sektor mitgespielt. Primär ist Corsair aber sicherlich für Arbeitsspeicher bekannt: unter der Marke G.Skill hat Corsair die meisten RAM-Riegel auf dem Markt für Arbeitsspeicher im Sortiment, allein bei DDR4-RAM-Kits mit 16 Gigabyte stehen aktuell über 40 Kits zur Auswahl.

Nun wagt Corsair aber einen Schritt in eine neue Richtung und will einen Komplett-PC auf den Markt bringen. Für den Hersteller ist dies in vielerlei Hinsicht Neuland, denn zum einen kostet ein kompletter PC ein Vielfaches dessen, was ein bisher für Corsair typisches Produkt kostet, und im Falle einer Reklamation kann Corsair sich nicht wie gewohnt auf ein einziges Produkt konzentrieren. Zum anderen wird Corsair erstmals in einem größeren Maße auf Zulieferer angewiesen sein, da nur Gehäuse, Netzteil, SSD und Arbeitsspeicher von Corsair selber produziert werden. Der PC wird wohl den Namen Corsair ONE tragen - erste Informationen, unter anderem bei anandtech, lassen darauf schließen, dass das Gehäuse für ATX-Mainboards zu klein ist. Dies steht aber nicht im Widerspruch dazu, einen sehr starken PC anbieten zu können. Denn auch µATX-Mainboards bieten für die Leistung eines starken Spiele-PCs alles Nötige, und dank immer stromeffizienterer Hardware ist auch in einem kleinen Gehäuse eine gute Kühlung kein Problem, so dass theoretisch auch ein übertakteter Core i7 und eine Nvidia GTX 1080 im Corsair ONE eingebaut werden könnten.

Details zur Hardwareausstattung des Corsair ONE sind allerdings bisher noch nicht bekannt geworden. Auf der Website von Corsair ist bislang nur ein kurzes gelooptes Imagevideo zu sehen sowie die Möglichkeit einer Anmeldung vorhanden, um sich per email bei Neuigkeiten zum Corsair ONE informieren zu lassen.