Der Hardwarehersteller MSI wird vier neue Mainboards auf den Markt bringen, die erstmals den AMD A320-Chipsatz nutzen werden. Bisher sind im Handel - auch von anderen Herstellern - ausschließlich Mainboards mit den beiden Chipsätzen B350 und X370 verfügbar. Die vier neuen Mainboardmodelle sollen noch Mitte April verfügbar sein. Der A320-Chipsatz richtet sich vor allem an Einsteiger oder Anwender, die keine besonderen Features benötigen.

MSI A320M Grenade Quelle: MSI So sind die neuen Mainboards beispielsweise nicht für eine Übertaktung gedacht. Trotzdem bieten die Mainboards alles, was auch für einen starken Spiele-PC ausreicht. Mit unverbindlichen Preisempfehlungen zwischen 66 und 89 Euro können Nutzer, die auf eine Übertaktbarkeit verzichten, also beim Zusammenstellen eines Spiele-PCs ein paar Euro sparen. Denn derzeit gibt es keinerlei Sockel AM4-Mainbaords, die unter etwa 77 Euro im Handel erhältlich sind. Auch andere Hersteller werden in naher Zukunft mit entsprechenden A320-Mainboards nachziehen. Die vier Modelle von MSI setzen allesamt auf das kompakte µATX-Format, welches natürlich auch in ATX-Gehäuse hineinpasst. Ein Feature der neuen MSI-Mainboards ist unter anderem A-XMP von MSI. Damit wird es ermöglicht, per Mausklick die optimalen Einstellungen für den eingebauten Arbeitsspeicher zu aktivieren. Die Mainboard-Modelle sind im Einzelnen:

MSI A320M Pro-VD/S - Preisempfehlung 66 Euro

MSI A320M Grenade - Preisempfehlung 79 Euro

MSI A320M Gaming Pro - Preisempfehlung 84 Euro

MSI A320M Bazooka - Preisempfehlung 89 Euro