Halo Wars: Definitive Edition nicht nur als Vorbesteller-Bonus - erscheint auch einzeln

Halo Wars trifft in der "Definitive Edition" nun auch auf dem PC ein. Im Rahmen der Vorbesteller-Kampagne für Halo Wars 2 ist das Strategiespiel derzeit auch für PCs zu haben. Wer nicht gleich beide Spiele im "Bundle" kaufen möchte, bekommt im nächsten Jahr offenbar die Chance, die Definitive Edition von Halo Wars auch einzeln zu erwerben. In Microsofts Support-Bereich heißt es zumindest als Antwort auf die Frage, wie man an die Definitive Edition gelangt:

"Wer Halo Wars 2 vorbestellt, erhält einen Code für die Halo Wars: Definitive Edition, sobald das Spiel am 20. Dezember 2016 verfügbar wird. Das Spiel wird erst später in 2017 separat erhältlich sein". Das heißt natürlich auch: Wann die Neuauflage zu haben ist, bleibt unklar. Aber zumindest eine gute Nachricht für alle, die nicht gleich vorbestellen wollen, nur um das erste Halo Wars am PC zu spielen. Ursprünglich erschienen ist Halo Wars 2009 für die Xbox 360 - die Neuauflage läuft unter dem Banner von Microsofts Play Anywhere-Programm und ist entsprechend sowohl auf PC als auch auf Xbox One spielbar.