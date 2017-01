Halo Wars 2: Tutorial-Video zum Blitz-Modus, pünktlich zum Beta-Start

Heute beginnt der nächste und damit auch letzte Multiplayer-Betatest zu Halo Wars 2. Bis einschließlich 30. Januar kann der sogenannte Blitz-Modus ausprobiert werden. Als Vorbereitung hat Microsoft nun ein längeres Tutorial-Video veröffentlicht, in dem dessen Grundlagen erläutert werden. Blitz ist eine Mischung aus klassischem Echtzeitstrategie- und Sammelkarten-Gameplay. Es treten Teams aus jeweils maximal drei Spielern an. In der Beta steht lediglich die Proving-Grounds-Map zur Auswahl.

Erscheinen wird Halo Wars 2 dann am 21. Februar (Early-Access vier Tage früher) als "Play Anywhere"-Titel für PC und Xbox One. Einmal kaufen genügt also, um auf beiden Plattformen spielen zu können. Halo Wars 2 ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: als Standard Edition für knapp 60 Euro und als Ultimate Edition (inklusive Season-Pass, und Halo Wars (1) - Definitive Edition) für 20 Euro mehr. Unsere ausführliche Vorschau zu Halo Wars 2 könnt ihr hier nachlesen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Halo Wars 2.