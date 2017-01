Halo Wars 2: RTS erreicht fünf Wochen vor Release Gold-Status

Halo Wars 2 hat Gold-Status erreicht. Das hat Dayn Ayoub, Chef von Entwickler 343 Industries, vor einigen Stunden via Twitter bekannt gegeben. Das Echtzeitstrategiespiel im beliebten Shooter-Universum gilt damit als fertiggestellt. Die Master-Disc befindet sich auf dem Weg in die Presswerke. Dennoch dürfte die Microsofts-Tochter 343 Industries auch weiterhin unter Hochdruck an Halo Wars 2 arbeiten. Die ersten Patches und natürlich die Season-Pass-DLCs befinden sich bereits in der Pipeline.

Erscheinen wird Halo Wars 2 dann am 21. Februar für PC und Xbox One. Dem Release vorgeschaltet ist allerdings noch ein weiterer Betatest. Vom 20. bis 30 Januar kann der Multiplayer-Modus Blitz probeweise gespielt werden, auch plattformübergreifend. Halo Wars 2 gibt's als Standard Edition für 60 Euro und als Ultimate Edition für 20 Euro mehr. Die Sonderausgabe enthält, neben Halo Wars 2 selbst natürlich, den Season-Pass sowie den Vorgänger in Form der überarbeiteten Definitive Edition und gewährt zudem auch noch vier Tage Early-Access. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Halo Wars 2.