Halo Wars 2: Systemanforderungen - Grafikkarte der "neuen Mittelklasse" empfohlen

Seit dem Wochenende läuft der nächste Beta-Test zu Halo Wars 2. Ausprobiert werden kann der sogenannte Blitz-Modus. Hier erfahrt ihr, was euer PC unter der Haube haben muss, um das Echtzeitstrategiespiel ansprechend und flüssig darzustellen. Und das ist nicht gerade wenig, zumindest für dieses Genre. Empfohlen werden nämlich unter anderem eine moderne Quadcore-CPU und eine Grafikkarte vom Typ Nvidia GeForce GTX 1060 beziehungsweise AMD Radeon RX 480. Windows 10 ist Pflicht. Halo Wars 2 ist ausschließlich im Windows Store erhältlich, der bekanntlich Bestandteil von Microsofts aktuellstem Betriebssystem ist.

Die genannten PC-Systemanforderungen dürften unverändert auch für die finale Version gelten. Schließlich erscheint Halo Wars 2 bereits am 21. Februar und hat sogar schon Gold-Status erreicht. Halo Wars 2 gibt's als Standard Edition für 60 Euro und als Ultimate Edition für 20 Euro mehr. Die Sonderausgabe enthält zusätzlich den Season-Pass sowie den bislang konsolenexklusiven Vorgänger als überarbeitete Definitive Edition. Halo Wars 2 ist ein Play-Anywhere-Titel, kann bei einmaligem Kauf also auch auf Xbox One gespielt werden. Cross-Platform-Gaming ist allerdings nicht möglich. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Halo Wars 2.



Minimale Hardware Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 10 Windows 10 CPU Intel Core i5-2500 // AMD FX-4350 Intel Core i5-4690K // AMD FX-8350 RAM 6 GB 8 GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 660 // AMD Radeon HD 7750 // Intel HD 520 GeForce GTX 1060, Radeon RX 480 VRAM 2 GB 4 GB Festplatte 25 GB 25 GB