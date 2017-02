Halo Wars 2: Kein Map-Editor geplant, Achievement-Liste veröffentlicht

Wer darauf hoffte, eigene Multiplayer-Karten für Halo Wars 2 erstellen zu können, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Das Echtzeitstrategiespiel wird keinen Map-Editor bieten. Für die Zukunft geplant ist ein solches Tool ebenfalls nicht. Das wurde nun auf der offiziellen Webseite HaloWaypoint.com bekannt gegeben. Ebenfalls dort zu finden ist jetzt die Liste mit allen in Halo Wars 2 freispielbaren Achievements (Errungenschaften). "Wake up" gibt's beispielsweise für das einmalige Abschließen der Einzelspieler-Kampagne, "Jackpot" für das Ausspielen von 777 Sammelkarten in einer beliebigen Anzahl von Partien.

Halo Wars 2 erscheint hierzulande am 21. Februar als Play-Anywhere-Titel für PC und Xbox One. Auch die Achievements werden also plattformübergreifend gespeichert. Die Ultimate Edition für knapp 80 Euro ermöglicht Early-Access bereits vier Tage vor dem genannten Release-Termin. Diese Sonderausgabe enthält als weitere Beigaben außerdem den Season-Pass für drei DLC-Pakete sowie den Vorgänger in Form der überarbeiteten Definitive Edition. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Halo Wars 2. Direkt im Anschluss könnt ihr euch noch den offiziellen Launch-Trailer ansehen.

Quelle: HaloWaypoint.com