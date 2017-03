Halo Wars 2: Demo für PC steht ab sofort zur Verfügung

Am 21. Februar 2017 haben die Entwicklerstudios 343 Industries und Creative Assembly mit Halo Wars 2 den offiziellen Nachfolger des Strategie-Titels aus dem Jahr 2009 für PC und Xbox One veröffentlicht. Knapp einen Monat nach dem Launch steht nun eine exklusive Demo der PC-Version zum Download bereit. Der knapp 16,7 GB große Download beinhaltet die erste Mission der Kampagne sowie limitierten Zugriff auf den Multiplayer-Modus "Blitz". Mit vorgefertigten Decks haben Spieler hier die Möglichkeit, gegen den Computer-Gegner anzutreten und den Modus auszuprobieren.

Für das Spielen der Halo Wars 2 Demo wird das Betriebssystem Windows 10 benötigt. Für interessierte Spieler steht die Testversion ab sofort im deutschen Windows Store bereit. Ob in Zukunft auch eine Demo für die Xbox One erscheint, wurde von Microsoft nicht erwähnt. Spieler, die die digitale Vollversion von Halo Wars 2 kaufen, erhalten - als Teil der Xbox Play Anywhere-Kampagne - die digitale Version für Xbox One ohne Aufpreis dazu. Weitere Meldungen und Videos zu Halo Wars 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Windows Store