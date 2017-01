Halo: Mega-Bloks-Spiel war zur Action-Serie in Arbeit

Der Master Chief kam offenbar um ein weiteres Aufeinandertreffen mit den Covenant herum. Denn wie der Spiele-Archivar Andrew Borman berichtet, war ein weiteres Spiel in der Halo-Serie für die Xbox 360 in Arbeit, das sich aber doch von den anderen unterschieden hätte.

Fans kennen vielleicht die Spielzeugserie zu Halo von Mega Bloks. Mega Bloks stellt eine Konkurrenz zu Lego dar und basiert auf demselben Prinzip. Aus verschiedenen Steinen baut man sich Fahrzeuge und Sets zusammen. Das mysteriöse Halo-Spiel, über welches Andrew Borman berichtet, sollte auf den Mega Bloks basieren. Borman veröffentlichte sogar ein Video, das aus dem Prototyp stammt. Die Grafik macht einen sehr bunten und blockartigen Eindruck. Erinnert also stark an das Spielzeug. Es ist wie in Lego-Spielen auch möglich, eigene Fahrzeuge aus den Blöcken zusammenzustellen. Auch Objekte hätte man sich selbst zusammenbauen können, um Puzzles zu lösen. Sogar ein kooperativer Spielmodus und Belagerungen waren geplant.

Wie sich dieses Mega-Bloks-Halo-Spiel gespielt hätte, könnt ihr euch in dem Video unterhalb dieser News anschauen. Die Pläne für dieses Spiele wurden allem Anschein nach fallen gelassen, als sich Microsoft darauf konzentrierte, Spiele für die Xbox One zu entwickeln.

Quelle: Kotaku