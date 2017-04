Halo 3: AMD hat womöglich den PC-Release geleakt

Der Release von Halo 3 auf dem PC wird immer wahrscheinlicher. Auf einem Event in Korea, auf dem AMD seine neue R5-CPU vorgestellt hat, spielte der US-amerikanische Chip-Hersteller ein Video ab. Dieses zeigte einige Spiele, die zukünftig für den PC erscheinen. Darin enthalten war ein Artwork zu Halo 3, was die Spekulationen befeuerte, dass der klassische Ego-Shooter auch auf dem PC erscheinen wird. Unbekannt ist aber, ob es sich dabei um einen Port der originalen Version von Halo 3 handelt, oder es eine überarbeitete Remaster-Version oder Anniversary-Edition ist.

Microsoft könnte, wenn die Annahme stimmt, Halo 3 auf der diesjährigen E3 offiziell für den PC ankündigen. Es könnte sich dabei um einen weiteren Play-Anywhere-Titel für Xbox One, Xbox Scorpio und Windows 10 handeln. Auch wenn dies freilich keine offizielle Bestätigung ist, denn diese bleibt aktuell noch aus, handelt es sich wohl um einen Leak, an dem etwas dran ist. Es wäre unüblich, wenn AMD aus dem Blauen heraus und ohne tieferen Sinn Halo 3 einfach in die Präsentation eingebaut hätte. Die Annahme, dass es sich dabei um Halo 2 handelt, wird ausgeschlossen. Halo 2 verwendet ganz andere Artworks als Halo 3. Microsoft hat sich dazu noch nicht offiziell geäußert und so bleibt nur noch übrig, abzuwarten und auf eine offizielle Ankündigung zu hoffen.

Halo 3 ist der dritte Teil des Franchises rund um den Spartaner Master Chief und am 26. September 2007 hierzulande für die Xbox 360 veröffentlicht worden. Eine Neuauflage folgte dann als Teil der Master Chief Collection im November 2014 für die Xbox One. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Halo 3 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

