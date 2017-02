Half-Life: ​Teile der Entwicklungsgeschichte laut Valve verloren

Der Egoshooter Half-Life aus dem Jahr 1998 gilt gemeinhin als einer der ganz großen Klassiker der Videospielgeschichte. Dabei ist die Entwicklungshistorie dieses Klassikers ironischerweise selbst für den Entwickler Valve offenbar gar nicht vollständig dokumentiert oder rekonstruierbar. Während eines Treffens zwischen der Valve-Führung und diversen Medienvertretern erklärte der langjährige Studiomitarbeiter Erik Johnson, warum das so ist.

"Wir haben die vollständige Entwicklungshistorie von Half-Life 1 von Beginn an gar nicht mehr", so Johnson. "Etwa zwei oder drei Monate vor der Veröffentlichung des Spiels haben wir die gesamte Historie verloren. Unser VSS (Volume Shadow Copy Service) war explodiert. Deshalb mussten wir alles von den einzelnen Rechnern der Mitarbeiter zusammenfügen. Also ja, die Geschichte, die bis zu den Anfängen reicht, haben wir nicht mehr. Wir haben lediglich eine Momentaufnahme vom besagtem Monat." Auf die Frage hin, ob Valve denn immerhin noch in Besitz der Spiele-Engine "Goldsource" sei, die bei Half-Life zum Einsatz kam, konnte Johnson relativ sicher Entwarnung geben. "Wir haben den [Goldsource] Source Code noch", so Johnson. "Ich hoffe es. Wir haben den Source Code absolut noch." Bei Goldsource, auch GoldSrc genannt, handelt es sich um eine stark modifizierte Version der Quake-Engine aus dem Hause id Software.

Im Zuge des Treffens sprach Valve unter anderem über seine derzeitigen Entwicklungspläne, die offenbar drei vollwertige Virtual-Reality-Spiele umfassen. Außerdem gab's mehr über die offenbar nie endenden Gerüchte rund um Half-Life 3 zu erfahren, die scheinbar auch von Valve-Mitarbeitern mit angefeuert werden.

Quelle: Gamasutra