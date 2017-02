Half-Life 3 wird vermutlich nie erscheinen - die meisten Spieler dürften sich mit dieser Tatsache abgefunden haben ... oder doch nicht? Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt, und so werden nach Jahren immer noch sämtliche neuen möglichen Hinweise heiß diskutiert. Obwohl angebliche Insider behaupten, dass aus Half-Life 3 nichts mehr wird, und Valve eisern schweigt. Teilweise sind für diese Gerüchte sogar zu Scherzen aufgelegte Valve-Mitarbeiter mitverantwortlich. Das zumindest geht aus einem neuen Bericht von Venture Beat hervor.

Venture-Beat-Autor Jeff Grubb nahm kürzlich an einer Gesprächsrunde zwischen der Valve-Führung und Journalisten teil, bei der unter anderem ein bestimmtes Foto zur Sprache kam (zu sehen im Venture-Beat-Artikel). Das Bild zeigt eine Vive-Testsession - erst einmal unspektakulär. Im Hintergrund ist allerdings ein Windows-Desktop zu sehen, den hoffnungsvolle Fans besonders gründlich unter die Lupe nahmen. Das Ergebnis: Da ist doch ein Desktop-Icon von Half-Life 3 drauf!

Greg Coomer, Communications Specialist bei Valve, konnte die Herkunft des Icons im Gespräch mit den Journalisten nicht erklären. "Solche Icons sind hier in unseren Büros seit einiger Zeit immer mal wieder zu sehen. Keiner von uns könnte euch erklären, was dahinter steckt oder warum sie da sind", so Coomer. Valve-Gründer und Internet-Promi Gabe Newell hatte dann aber die Erklärung: "Einige unserer kindischeren Mitarbeiter gingen auch schon mit Half-Life-3-T-Shirts auf die Game Developers Conference", so Newell, der auch die mysteriösen Icons für Scherze von Valve-Entwicklern hält. Aber vielleicht ist das alles ja auch nur eine Verschwörung der Valve-Führung, um die verzweifelten Versuche von Mitarbeitern unglaubwürdig zu machen, die endlich über die sicherlich bald abgeschlossene Entwicklung sprechen wollen? Nunja ... bestätigt ist derweil zumindest, dass Valve an drei VR-Spielen arbeitet.