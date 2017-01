Half-Life 3: Prototypen existieren, darunter ein Strategiespiel

Ob es schon eine weit fortgeschrittene Version von Half-Life 3 gibt, wissen wohl nur gut informierte Kreise innerhalb von Valve. Nun hat Andrew Reiner, von Game Informer, in der Game Informer Show verraten, dass es zumindest eine ganze Reihe von Prototypen des Spiels gibt, mit denen Valve experimentiert hat. Und wie es scheint, zeigt sich Valve tatsächlich reichlich experimentierfreudig und kann sich vorstellen, die Serie in diverse Richtungen weiterzuentwickeln. So soll es sogar Prototypen geben, die im Adventure-Genre angesiedelt sind, oder Echtzeit-Strategie zum Kernelement machen.

Half-Life mit echten Schauspielern?

Reiner gelang an diese Information, als er an einer Geschichte über das Spiel arbeitete und ein Entwickler "glaubwürdige Informationen" zu verschiedenen Prototypen verriet, sowie anfügte, dass der Entwicklungsprozess ein ziemliches Durcheinander sei. Reiner: "Es gab so viele verschiedene Prototypen, an denen kleine Teams zu vier oder fünf Personen gearbeitet haben. Es ging aber nie so richtig voran. Sie sagten, zwei der Marschrouten, die sie verfolgten, waren ein Echtzeitstrategiespiel für Half-Life 3 oder Episode Three. Das andere [Konzept] beinhaltete echte Schauspieler. Es sollte eine neue Art Action-Adventure-Spiel werden, mit echten Schauspielern. Ein bisschen wie Night Trap aber viel fortschrittlicher. Offensichtliche haben sie an diesen Dingen gearbeitet."

Laut Reiner wollten andere Entwickler, die er kontaktierte, nicht über diese Dinge reden, wodurch er in "eine Sackgasse nach der anderen" lief. Im Videopodcast von Game Informer kann man sich die Aussagen Reiners ab Minute 4:10 selbst anhören.

Quelle: ibtimes