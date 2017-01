Half-Life 3: Chancen stehen schlecht - Interview mit Valve-Insider

Die Chancen auf ein Half-Life 3 seien minimal, das geht aus einem Gespräch zwischen einem Valve-Entwickler und Game Informer hervor. Nachdem das US-Magazin in den vergangenen Tagen lediglich Schnipsel aus dem Interview veröffentlichte, ist jetzt das gesamte Gespräch online. Dabei plaudert der Insider, der zum Schutz seiner Identität anonym bleiben will, aus dem Nähkästchen und über interne Vorgänge beim Entwicklerstudio. Das Magazin bat mehrere Valve-Mitarbeiter um eine Stellungnahme, konnte allerdings nur eine Person für das Interview gewinnen.

Dass Gordon Freeman in einem möglichen Half-Life 3 auf Abenteuer geht - oder zumindest in einer weiteren Episode für Half-Life 2 - scheint den Aussagen zufolge unwahrscheinlich zu sein. Der Insider sagt gegenüber Game Informer, dass es eine dritte Episode definitiv nicht geben werde. Auch gebe es nur minimale Chancen auf ein Half-Life 3. Die über Jahre von vielen Spielern gewünschte Fortsetzung der Ego-Shooter-Reihe scheint wohl nur ein Traum zu bleiben. "Half-Life 3 stirbt so vor sich hin", lässt sich der Insider zitieren. Chancen auf eine Fortsetzung sieht er lediglich darin, sollte ein Half-Life 3 andere Projekte von Valve vorantreiben, etwa Steam-OS oder die Steam Machine. Konkrete Gründe für ein ausbleibendes Half-Life 3 gebe es seiner Ansicht nach aber nicht.

Verschiedene Genre-Ansätze für Half-Life 3

Allerdings, so ergänzt er, habe es immer wieder kleinere Teams bei Valve gegeben, die sich mit einer Fortsetzung der Ego-Shooter-Reihe beschäftigt haben. Die Anstrengungen seien jedoch immer wieder im Sande verlaufen - auch aufgrund fehlender Unterstützung von Valve-Chef Gabe Newell. Im Game Informer-Podcast wurde die Story vor wenigen Tagen bereits angerissen. Redakteur Andrew Reiner hatte bei seinem Gespräch erfahren, dass bei den Entwicklungen von Half-Life 3 verschiedene Genre-Ansätze ausprobiert wurden. So soll es Prototypen geben, die im Adventure-Genre angesiedelt sind oder Echtzeit-Strategie zum Kernelement machen.

"Es gab so viele verschiedene Prototypen, an denen kleine Teams zu vier oder fünf Personen gearbeitet haben. Es ging aber nie so richtig voran. Sie sagten, zwei der Marschrouten, die sie verfolgten, waren ein Echtzeitstrategiespiel für Half-Life 3 oder Episode Three. Das andere [Konzept] beinhaltete echte Schauspieler. Es sollte eine neue Art Action-Adventure-Spiel werden, mit echten Schauspielern. Ein bisschen wie Night Trap, aber viel fortschrittlicher. Offensichtlich haben sie an diesen Dingen gearbeitet", sagte der Game-Informer-Redakteur im Podcast.

Aufgrund der vielen gescheiterten, kleineren Versuche, die Serie wiederzubeleben, liege die Hürde für neue Entwicklungsversuche inzwischen noch höher. Das mache ein Half-Life 3 oder eine Episode 3 für Half-Life 2 unwahrscheinlicher. Mit Steam und anderen Projekten sei Valve zudem gut ausgelastet, heißt es im ausführlichen Gespräch zwischen dem Valve-Insider und Game Informer weiter.

Quelle: Game Informer