Half-Life 2 galt zum Release im Jahr 2004 als Augenweide. Und auch wenn über die Jahre der Zahn der Zeit genagt hat: Für heutige Maßstäbe sieht Valves preisgekrönter Ego-Shooter noch relativ ansehnlich aus. Diese Eindruck verfliegt, wer sich den aktuellen Video-Beitrag von YouTuber "LowSpecGamer" zu Gemüte führt. Der Name seines Kanals ist Programm: Er zeigt in seinem Channel auf, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um (seinerzeit) grafisch aufwendige PC-Spiele auch noch auf den lahmsten Mühlen mit vernünftiger Bildrate spielen zu können. Sein aktueller Testballon ist Half-Life 2, das er auf einem 1.83GHz Intel Atom Z3735F Prozessor, 2 GB DDR RAM und einer Intel HD Graphics mit teils über 100 fps zum Laufen bringen.

Diese Leistung erzielt "LowSpecGamer", indem er Schritt für Schritt die Grafikdetails herunterregelt. Er manipuliert die Config-Datei so, dass Half-Life 2 auf der niedrigst möglichsten Detailstufe läuft. Nach und nach schaltet er alle sehenswerten Effekte ab. Von den Innen- und Außenarealen bleibt am Ende dann nicht viel mehr übrig als Matsch. Die klobigen Charaktermodelle verlieren ihre Pupillen und Zähne, von der stimmigen Beleuchtung ist praktisch nichts mehr übrig und Schatten fehlen gänzlich. Kisten lösen sich bei Treffern auch nicht mehr in ihre Einzelteile auf, sondern verschwinden sofort. Zuschauer witzeln, in dem Zustand würde Half-Life 2 doch glatt als Minecraft durchgehen. Aber seht selbst: Wir haben das Video mit Half-Life 2 auf den niedrigst möglichen Einstellungen für euch unten eingebettet.

Quelle: LowSpecGamer