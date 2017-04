Hacker hinter den Angriffen auf Microsoft und Sony verurteilt

Im Alter von 16 Jahren entwickelte Adam Mudd die Hacker-Software "Titanium Stresser", die er für insgesamt 386.000 britische Pfund an verschiedene Hacker verkaufte. Rund 1,7 Millionen Hacks soll es alleine mit dieser Software weltweit gegeben haben. Dazu gehört auch der Hacker-Angriff auf die Server von Microsoft und Sony. Für die Entwicklung der Software wurde der 20-Jährige nun von einem Gericht in Großbritannien zu einer Haftstrafe in Höhe von zwei Jahren verurteilt.

Zwischen Dezember 2013 und März 2015 war Mudd selbst für 594 DDos-Attacken gegen 181 IP-Adressen verantwortlich. Unter anderem konnte er die Sicherheitssysteme seiner Schule umgehen, was zu Kosten von rund 2.000 Pfund führte. Laut dem Ankläger Jonathan Polnay wurde die Software genutzt, um 666.000 IP-Adressen zu knacken - knapp 112.000 Menschen haben das Programm von Adam Mudd verwendet.

Zu den Opfern dieser Angriffe gehörte auch das Online-Rollenspiel Runescape. Das Entwicklerteam von Jagex musste sich wegen 25.000 Angriffen besser gegen zukünftige DDoS-Angriffe schützen. Dafür investiere das Studio insgesamt sechs Millionen Pfund in entsprechende Maßnahmen. Bei der Verurteilung von Adam Mudd waren sich Anklage und Verteidigung einig, dass der 20-Jährige nicht wegen des Geldes gehandelt hat, sondern sein Ansehen in der Hacker-Szene steigern wollte. Laut Richter Michael Topolski musste das Urteil eine abschreckende Wirkung auf andere Hacker haben.