HTC: Next-Gen-VR-Headsets laut Vive-Präsident in 1 bis 3 Jahren

HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR ... das Rennen um einen Platz an der Sonne im zunehmend dichter werdenden Konkurrenzkampf auf dem Virtual-Reality-Markt hat offiziell begonnen, und einige der größten Teilnehmer haben ihre ersten Brillen bereits veröffentlicht. Aber wie lange wird es eigentlich dauern, bis wir weiterentwickelte Iterationen dieser ersten Headsets sehen werden, die ja in bestimmten Aspekten durchaus noch Luft nach oben lassen? Wenn es nach Alvin Wang Graylin geht, Präsident von HTC Vive in China, dürfen wir uns auf Zeiten irgendwo zwischen den sehr kurzen Lebenszyklen von Smartphones und den deutlich längeren Zyklen von Spielekonsolen einstellen.

"Statt nur auf den sehr schnelllebigen Handymarkt zu schauen, blicken wir auch auf das Segment der Konsolen - mit Zyklen, die etwa fünf oder sechs Jahre andauern", so Graylin gegenüber der Webseite Road to VR. "Ich schätze, VR-Headsets halten sich irgendwo dazwischen auf, wahrscheinlich etwas näher an den Zyklen der Smartphones, aber definitiv nicht ganz so schnell hinsichtlich großer Updates." Damit werden die Lebenszyklen der VR-Brillen vermutlich zwischen einem und drei Jahren liegen, wenn Graylin recht behält.

Dabei solle allerdings nicht davon auszugehen sein, dass sich die grundlegende Technik in naher Zukunft allzu sehr verändern werde. Die Zukunft sieht Graylin nämlich eher in neuem VR-Zubehör: "Wir haben ein gutes Fundament geschaffen, auf dem Leute nun aufbauen können. Das zu schnell zu ändern, würde es Entwicklern sehr schwer machen, aber auch den Herstellern von Zubehörartikeln", so Graylin. Erst kürzlich hatte HTC im Rahmen der Consumer Electronics Show den neuen Vive-Tracker vorgestellt, der es ermöglichen soll, Objekte aus der realen Welt in die virtuelle Realität mit einzubeziehen. Für weitere Informationen zur HTC Vive besucht ihr unsere Themenseite.

Quelle: Road to VR