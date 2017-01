HTC Vive: Neuer Tracker macht jedes Objekt zum VR-Spielzeug

Was wäre, wenn Entwickler die Möglichkeit hätten, jedes erdenkliche Objekt aus der realen Welt in ein VR-Spiel zu integrieren? HTC bietet nun mit einem neuen Zubehör, welches gerade auf der CES vorgestellt wurde, genau diese Option. Der Vive Tracker verfügt über die gleichen Trackingpunkte, wie der normale Viive-Conroller und kann an ein beliebiges Objekt angesteckt werden. Entwickler können sich dies zunutze machen und ihre Spiele entweder mit Zusatzcontrollern kompatibel machen, die dann als Motion-Controller dienen oder Alltagsgegenstände in Controller umfunktionieren. Das kann ein Baseball- oder Tennisschläger sein aber auch jedes andere griffige Instrument, wie ein Handschuh.

Daneben hat HTC auch einen verbesserten Audioriemen vorgestellt, welcher die bisherige, eher bescheidene Version ersetzen wird. Zahlen muss man dennoch dafür. Wie die Produkte einschlagen werden, wird sich zeigen. Die Verkaufszahlen der HTC Vive selbst sind bisher nicht berauschend und der VR-Markt aktuell noch recht überschaubar. Gerade der neue Vive Tracker könnte jedoch für frischen Wind sorgen.

Quelle: gizmodo

Vive Delux Audioriemen Quelle: HTC