CD Projekt hat kurz vor Weihnachten ein großes Update für Gwent: The Witcher Card Game veröffentlicht. Der Patch hievt die Versionsnummer des Sammelkartenspiels auf 0.8.33. Ergänzt wurden zunächst natürlich zahlreiche neue Karten. Außerdem wurde das Fortschrittssystem überarbeitet, Anpassungen bei Rängen und täglichen Belohnungen vorgenommen und vor allem Ranglistenspiele eingeführt. Die Patch Notes könnt ihr unter dem Quellenlink nachlesen. Dieses neue Entwickler-Video erklärt die Änderungen und Neuerungen detailliert:



Mit der Veröffentlichung von Patch 0.8.33 werden alle Spieler von Gwent: The Witcher Card Game auf Level 10 zurückgesetzt, ab dem auch die erwähnten Ranglistenspiele betreten werden können. Deshalb wäre jetzt ein geeigneter Zeitpunkt für einen Neueinstieg. Möglich ist das natürlich nur, weil sich Gwent: The Witcher Card Game nach wie vor im Beta-Stadium befindet, also noch nicht fertiggestellt ist. Der finale Release ist für kommendes Jahr geplant. Einen exakten Termin gibt es nicht. Weitere News und Infos findet ihr gewohnt auf unserer Themenseite zu Gwent: The Witcher Card Game.

Quelle: CD Projekt