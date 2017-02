Gwent: The Witcher Card Game - Wir verlosen über 2.000 Beta-Keys!

Fans von Kartenspielen aufgepasst: Wir verlosen in Kooperation mit CD Projekt Red insgesamt 2.223 Keys für die Gwent: The Witcher Card Game Closed Beta. Anlass ist die Premiere der Nilfgaard-Fraktion, die ab dem 6. Februar 2017 mit einem Content-Update ins Spiel kommt. In diesem Zusammenhang wächst das Gesamtkontingent um 60 zusätzliche Karten an, darunter befinden sich fraktionsspezifische Karten für die Nördlichen Königreiche, Scoia'tael, Skellige und Monster. Auch neue neutrale Karten, die fraktionsübergreifend Verwendung finden, sind an Bord.

Mit ein wenig Glück könnt ihr euer Kartengeschick vor dem offiziellen Release auf die Probe stellen. Um an der Key-Verlosung für Gwent: The Witcher Card Game teilzunehmen, müsst ihr lediglich auf den Link weiter unten klicken. Wir verschicken die Zugänge am 6. Februar 2017 gegen 18 Uhr. Wenn ihr unter den glücklichen Gewinnern seid, erhaltet ihr eine E-Mail mit weiteren Instruktionen. Den Beta-Key könnt ihr entweder für die PC- oder Xbox One-Version des Kartenspiels einlösen. Bitte beachtet, dass zum Einlösen des PC-Codes ein kostenloses GOG.com-Konto notwendig ist.

Solltet ihr nicht auserwählt werden, ein Hinweis: Nach dem Ende der Closed-Beta-Phase voraussichtlich im Frühjahr 2017 folgt wahrscheinlich eine Open Beta. Weitere Informationen zu Gwent findet ihr auf der offiziellen Webseite.