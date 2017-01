Guillermo del Toro wirkte unter anderem in der neuen animierten Netflix-Fantays-Serie "Trolljäger" mit. Im Interview erklärte del Toro der Collider, er habe inzwischen so viel Erfahrung sammeln können als Produzent im Animationssektor - unter anderem auch durch seine Nähe mit Jeffrey Katzenberg ("Kung Fu Panda 3") - dass er bereit sei für die Regiearbeit eines Animationsfilm. Es sei zwar eher üblich, dass Regisseure von Animationsfilmen später zu Realfilmen wechseln, aber bei ihm sei es eben umgekehrt und er wolle beide Bereiche meistern.

Bezüglich "Pinocchio" erklärte er: "Ich bereite außerdem meinen ersten Stop-Motion-Animationsfilm vor, den ich schon eine Weile auf den Weg bringen will, aber bisher hat es nicht geklappt." Nun hätte er aber aber endlich Neuigkeiten zu dem Projekt: "Ich habe nach einem Co-Autor gesucht, der als Partner mit mir zusammen an der Sache arbeitet, und ich bin sehr glücklich sagen zu können, dass nun Patrick McHale von 'Over The Garden Wall' zusammen mit mir das neue Drehbuch schreiben wird."

Patrick McHale schuf neben seinem Emmy-Gewinner "Over the Garden Wall" auch noch die beliebte Trickserie "Adventure Times" oder lieh seine Stimme Hectorgon aus der Animationsserie "Gravity Falls".