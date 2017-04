Guardians of the Galaxy: Erster Trailer zum nächsten Telltale-Adventure

01.04.2017 um 12:15 Uhr Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ansehen. Der Clip stellt einige Charakter vor. Zur Story erfahren wir so gut wie nichts. Die erste Episode des Lizenz-Adventures trägt den Titel Tangled Up in Blue und erscheint Mitte April für PC, Konsolen und mobile Gerätschaften.

