Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Launch-Trailer zu Episode 1

23.04.2017 um 11:15 Uhr Am 18. April erscheint die erste Episode von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (PC, PS4, Xbox One, Apple iOS, Google Android).. Hier könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer zu Tangled Up in Blue ansehen. Insgesamt besteht die Staffel aus fünf Episoden, die im Laufe der kommenden Monate veröffentlicht werden

