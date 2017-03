Guardians of the Galaxy: Erster Trailer zu Telltales Lizenz-Adventure

Von Telltale Games gibt's heute den ersten Trailer zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Bewegte Bilder aus dem Lizenz-Adventure gab es bislang kaum zu sehen. Lediglich bei Ankündigung im Dezember des vergangenen Jahres wurde ein kurzer Teaser gezeigt. Der neue, etwa eineinhalb Minuten lange Clip stellt einige der Charaktere vor, darunter natürlich Protagonist Star-Lord. Zur Story von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erfahren wir hingegen so gut wie nichts.

Bereits vor einigen Tagen wurde der Release-Termin von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series bekannt gegeben. Am 18. April erscheint die erste Episode Tangeld Up in Blu in digitaler Form für PC, PS4, Xbox One, Google Android und Apple iOS. Ab 5. Mai steht dann auch die sogenannte Season-Pass-Disc im Handel, die Zugriff auf alle fünf geplanten Episoden gewährt. Bei den genannten Plattformen wird es nicht bleiben. Guardians of the Galaxy: The Telltale Series wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch für Nintendo Switch umgesetzt werden. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.