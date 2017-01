Guardians of the Galaxy: GameStop nennt Release-Termin für Telltale-Adventure

Anfang Dezember, während der Verleihung der Game Awards 2016, hat Telltale Games eine Adventure-Adaption des Marvel-Comics Guardians of the Galaxy angekündigt. Wirklich überraschend kam das nicht mehr. Gerüchte um ein solches Spiel kursierten bereits mehrere Wochen zuvor. Zum Release sagte Telltale nur, dass es schon in Bälde losgehen würde. Gamestop versorgt uns jetzt mit einem ersten konkreten Termin. Demnach erscheint Guardians of the Galaxy am 25. April. Das bezieht sich auf die sogenannte Season-Pass-Disc, die üblicherweise nur die 1. Episode auf Datenträger beinhaltet.

Insgesamt sind, wie meist üblich, fünf Episoden von Guardians of the Galaxy geplant. Das hat Telltale Games bereits bekannt gegeben. Sonstige offizielle Details fehlen hingegen noch fast völlig. Zur Story verrät nun aber die Produktbeschreibung bei Gamestop einige Neuigkeiten. Der Spieler verkörpert den Star-Lord, der gemeinsam mit anderen Guardians ein unfassbar mächtiges Relikt entdeckt. Jeder von ihnen hätte einen guten Grund, sich das Fundstück selbst anzueignen. Dummerweise ist aber auch ein unbekannter Feind hinter dem Relikt her, der vor Nichts und Niemandem halt macht. Deshalb sind die Guardians doch wieder gezwungen zusammen-, anstatt gegeneinander zu arbeiten.

Quelle: GameStop