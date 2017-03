Guardians of the Galaxy 2: Den neuen Trailer gibt's jetzt auch auf deutsch!

04.03.2017 um 18:20 Uhr Am 27. April kehrt das wohl aufsehenerregendste Heldenquintett zurück auf die deutschen Kinoleinwände: In James Gunns "Guardians of the Galaxy 2" müssen Star Lord, Gamora, Drax, Rocket & Baby-Groot alles dafür tun, ihre total durchgeknallte neue Familie zusammenzuhalten, während sie dem Rätsel der wahren Herkunft von Peter Quill aka Star-Lord auf den Grund gehen. Auf ihrem schrägen Trip treffen sie auf alte Feinde, die zu neuen Verbündeten werden - und die sind auch dringend nötig im Kampf gegen die wirklich Bösen. Währenddessen rettet die illustre Truppe so ganz nebenbei auch noch die gesamte Galaxie - schon wieder!

Mehr zu Guardians of the Galaxy 2 findet ihr auf unserer Themenseite.