Guardians of the Galaxy 2: Neuer Trailer mit Baby Groot und Star-Lords Vater

Knapp zwei Monate vor dem Start von Guardians of the Galaxy Vol. 2 in den deutschen Kinos haben Disney und Marvel einen neuen Trailer zum verrückten Weltraum-Abenteuer veröffentlicht. Darin gibt es wieder jede Menge lustige Sprüche sowie mehrere Tentakel-Monster, die die Gruppe um Protagonist Peter Quills aka Star-Lord (Chris Pratt), Waschbär Rocket (Bradley Cooper), Drax (Dave Bautista) und Baby-Groot (Vin Diesel) angreifen. Darüber hinaus können Fans im Trailer einen ersten Blick auf den Vater von Star-Lord werfen, gespielt von Kurt Russell.

Für den zweiten Teil wird erneut Regisseur James Gunn tätig sein, der bereits im Vorgänger aus dem Jahr 2011 die Regie übernommen hat. Außerdem verfasste er das Drehbuch für den Film - basierend auf der Comicbuch-Vorlage von Marvel. In Guardians of the Galaxy Vol. 2 setzten die gegründeten Guardians of the Galaxy ihre Reise fort und besuchen die äußersten Ecken des Universums. Die Gruppe möchte dabei nicht nur das Böse besiegen, sondern auch die tatsächliche Herkunft von Peter Quills herausfinden. Guardians of the Galaxy Vol. 2 wird ab dem 27. April 2017 in den deutschen Kinos zu sehen sein.