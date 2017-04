Guardians of the Galaxy: Bunte Weltraumtruppe geht laut James Gunn in Runde 3

In einer langen Botschaft an die Fans erklärt er, er habe lange darüber nachgedacht. Für ihn sei es wichtig, nicht einfach nur Teil 3 zu drehen, um eine Guardians-Trilogie zu haben. Das sei schon bei so vielen Filmreihen schief gegangen und er wolle nicht, dass die Filme um Peter Quill, Gamorra, Rocket, Groot und Drax sich in die Tradition derer einreihen, deren dritter Teil von den Fans geleugnet wird.Für ihn sei es immer entscheidend gewesen, nicht des Geldes wegen, sondern für die Story und aus Leidenschaft zu arbeiten.

Was die Guardians oft he Galaxy angehe, habe er das Gefühl, alle Charaktere hätten noch viel zu lernen, Abenteuer zu erleben und an ihnen zu wachsen.Außerdem dankte der "Guardians oft he Galaxy" und "Guardians oft he Galaxy, Vol. 2"-Regisseur den Marvel- und Disney-Mitarbeitern für die grandiose Zusammenarbeit, die ihm sehr viel kreative Freiheit ermöglicht habe.Mit ihnen werde er sich auch für die Fortsetzung wieder zusammensetzen.

Auch zum Inhalt gab's schon erste Häppchen: "Guardians 3" wird demnach zeitlich nach "Avengers - Infinity War" stattfinden, in dem auch Avengers- und Guardians-Charaktere gemeinsam auf der Bildfläche erscheinen. Diese Zusammensetzung der Guardians würden mit dem dritten Teil ihre Geschichte abschließen und dabei helfen, sowohl alte als auch neue Marvel-Charaktere in die nächsten zehn Jahre zu katapultieren.

Zuletzt verspricht James Gunn den Fans, er werde auch für den dritten Teil sein Bestes geben, Charaktere und Handlung authentisch zu halten. Und mit einem authentischen: "Wir sind Groot" schließt er seinen Post.

Deutscher Trailer zu "Guardians of the Galaxy Vol. 2"



"Guardians of the Galaxy Vol. 2" startet am 27. April in die deutschen Kinos.