Guardians of the Galaxy 2: Cooler Sammelkarten-Look für die feschen Charakterplakate

Aus 5 mach 8: Wenn am 27. April 2017 mit "Guardians of the Galaxy 2" die Fortsetzung des schrägen & effektintensiven Marvel-Comicabenteuers von 2014 über die Kinoleinwände flimmert, dann bricht der ehemalige Erdbewohner Peter Quill aka Star-Lord nicht mehr mit nur 4, sondern mit insgesamt 7 Space-Exoten auf, um die Galaxie (schon wieder!) vor dem Bösen zu erretten. Marvel hat jetzt regenbogenfarbene Charakterplakate im schnieken Sammelkarten-Look veröffentlicht, die neben der alten Crew, Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Baby-Groot, auch die Neuzugänge Yondu, Nebula und Mantis sowie Schurkin Ayesha und - Vorsicht Spoiler! - Quills Vater Ego zeigen.