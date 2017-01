Green Lantern Corps: Diese 6 Schauspieler sollen sich auf der Shortlist befinden...

An einer Superheldenverfilmung über Hal Jordan aka Green Lantern hatten sich DC und das Filmstudio 20th Century Fox 2011 böse die Finger verbrannt: Nicht nur von den Kritikern, sondern auch von den Zuschauern abgestraft, spielte der Streifen mit Ryan Reynolds (Deadpool, R.I.P.D.) in der Titelrolle lediglich "magere" $ 220 Mio. ein und deckte damit kaum die Produktionskosten, geschweige denn die zusätzlichen Marketingkosten von etwa $ 125 Mio.

Während sich Hauptdarsteller Reynolds spätestens mit dem rotzfrechen Marvel-Hit "Deadpool" (2016) von dieser Schmach endgültig erholt hat, soll Green Lantern bzw. die grün gekleidete intergalaktische Polizeitruppe Green Lantern Corps im Jahr 2020 im Rahmen von Warner Bros.' DC Extended Universe (DCEU) die Chance erhalten, Fox' Fauxpas aus den Köpfen des Publikums zu vertreiben. Zuletzt wurde bekannt gegeben wurde, dass neben dem wohlbekannten Hal Jorden auch dessen Green-Lantern-Nachfolger John Stewart, Guy Gardner und Kyle Rayner mit von der Partie sein und sich "Batman v. Superman"-Autor David S. Goyer (The Dark Knight, Man of Steel) und der eher unbekannte Justin Rhodes um das Skript kümmern werden.

Nun berichtete The Wrap exklusiv, dass bereits eine Shortlist für die Rolle des Hal Jorden existiert: Demnach sollen sich Tom Cruise (Mission:Impossible-Reihe), Bradley Cooper (Hangover-Reihe), Jake Gyllenhall (Prince of Persia: Der Sand der Zeit), Armie Hammer (Codename U.N.C.L.E.), Joel McHale (Community) und - Überraschung! - Ryan Reynolds in der engeren Auswahl für die Rolle des bekanntesten grün gekleideten Ringträgers befinden. Das Letzterer erneut in die Rolle des galaktischen Beschützers schlüpft, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. DC Entertainment hat sich zu diesen "Enthüllungen" bisher noch nicht geäußert. Somit müssen wir uns noch etwas gedulden, bis wir erfahren, wer sich letzten Endes tatsächlich mit den Sinestro Corps unter der Führung des abtrünnigen Green Lantern Sinestro herumschlagen darf.

"Green Lantern Corps" soll im Sommer/Herbst 2020 in den deutschen Kinos starten. Der nächste Eintrag des DCEU, Patty Jenkins' "Wonder Woman", kommt am 15. Juni 2017 in die hiesigen Lichtspielhäuser.