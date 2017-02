GTA 4 auf Xbox One spielen: Rockstar-Hit jetzt abwärtskompatibel

GTA 4 lässt sich ab sofort auf Xbox One spielen, wie Rockstar Games mitteilt. Damit ist nach Red Dead Redemption ein weiterer Rockstar-Hit über die Abwärtskompatibilität der Xbox One verfügbar. Dabei lassen sich alle Xbox-360-Versionen des Spiels - einschließlich der GTA 4: The Complete Edition - auf der aktuellen Microsoft-Konsole wiedergeben, inklusive den beiden Story-DLCs The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony. Die Besitzer der digitalen Version haben auf Xbox One sofortigen Zugriff auf das Spiel und können Grand Theft Auto 4 im Abschnitt "Bereit zum Installieren" herunterladen und spielen.

Wer eine Disk-Version von GTA 4 besitzt, legt sie einfach in die Xbox One ein und lädt das Spiel anschließend herunter. Ursprünglich auf der Xbox 360 angelegte Spielstände werden ebenfalls übertragen. Beachtet dabei, dass ihr die Speicherstände auf Xbox 360 in die Cloud übertragt, um auf der Xbox One auf sie zugreifen zu können. Viele weitere Artikel zu GTA 4 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

In unserem Test zu GTA 4 erfahrt ihr, was uns am 2008 erschienenen Action-Adventure besonders gefallen hat. Wer Hilfe beim Durchspielen des Action-Epos benötigt, dem sei ein Blick in unsere GTA 4 Komplettlösung empfohlen. Darin geleiten wir euch Schritt für Schritt durch die 87 Hauptmissionen in GTA 4. In einem weiteren Guide gehen wir auf die einzelnen Fundorte der Monster-Stunts und Tauben in GTA 4 ein - inklusive Kartenmarkierung zur besseren Orientierung.