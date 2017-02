Als ein weiteres Highlight der Abwärtskompatibilität der Xbox One ist der Open-World-Action-Adventure-Blockbuster GTA 4 - erstmalig erschienen am 29. April 2008 für PS3 und Xbox 360 - seit Kurzem auch auf der Xbox One spielbar (wir berichteten). Dabei lassen sich alle Xbox 360-Versionen des Spiels - einschließlich der GTA 4: The Complete Edition - auf der aktuellen Microsoft-Konsole wiedergeben, inklusive den beiden Story-DLCs The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony.

Wie Eurogamer nun festgestallt hat und darüber berichtet, soll die abwärtskompatible Version von GTA 4 auf der Xbox One sogar besser und flüssiger laufen als das Original auf Xbox 360. Es wird von einer verbesserten Bildwiederholrate auf Xbox One geschrieben, die bis zu 5 Bilder pro Sekunde mehr liefert. Besagter Umstand wird auch in einem entsprechenden Vergleichsvideo der zwei Versionen von GTA 4 demonstriert, das ist nachfolgend sehen könnt.



Mehr Fps aber schlechtere Spielerfahrung auf Xbox One

Es wird also von einer verbesserten Framerate berichtet, jedoch soll das nur auf dem Papier ausschlaggebend sein. In der Realität und beim Spielen schneidet die Xbox One-Version von GTA 4 bei Eurogamer schlechter ab als das Original. Neue Frames werden auf der Xbox One teilweise langsamer geliefert, als auf der Xbox 360. Hinzu soll die Eingabe auf Microsofts neuester Konsole teilweise sehr laggy und abgehackt sein sowie mit Verzögerungen zu kämpfen haben.

Mehr Einzelheiten zum Techtest und Performance-Vergleich von GTA 4 auf Xbox One und Xbox 360 lassen sich auch im Artikel von Eurogamer finden.