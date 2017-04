Gran Turismo: Sport Closed Beta - Termin und Uhrzeit für den Start

Nach der Beta von Gran Turismo Sport in den USA geht das neue Rennspiel von Polyphony Digital in Kürze auch in Deutschland an den Start. "Der erste Test mit unseren Fans in Amerika war ein wichtiger Schritt, uns dabei zu helfen, die neue Infrastruktur zu testen und sicherzustellen, dass wir den Spielern das bestmögliche Erlebnis bieten. Da der Test nun abgeschlossen ist, sind wir bereit, die Beta auf Europa auszuweiten und die Server einer richtigen Probe zu unterziehen", teilt Sony im PlayStation-Blog mit.

Inzwischen stehen sowohl ein Release-Termin als auch eine Uhrzeit für den Start der Closed-Beta von Gran Turismo Sport fest. Die geschlossene Testphase beginnt demnach am 15. April, um 15 Uhr. Den vollständigen Zeitplan halten wir unterhalb dieser Meldung für euch bereit. Sony verschickt ab sofort Einladungen an Spieler, die an der Beta teilnehmen dürfen. Wer noch einen Download-Code für die Beta benötigt, kann sich dafür unter diesem Link auf der Sony-Webseite registrieren.

Für den heutigen Tag verspricht Sony die Veröffentlichung von Patch 1.04, der das Rennspiel unter anderem um neue Rennstrecken ergänzt. Zudem verspricht der Publisher die eine oder andere Überraschung. Auf unserer Themenseite zu Gran Turismo Sport halten wir euch mit weiteren News und Videos auf dem Laufenden. Die Vollversion soll 2017 auf den Markt kommen.

Fahrplan für die Beta von Gran Turismo Sport

Renn-Events ab dem 15. April, um 15 Uhr

Während des Wochenendes: Rennstunden - 17 bis 20 Uhr

Unter der Woche: Rennstunden - 19 bis 22 Uhr

Quelle: PlayStation Blog