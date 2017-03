Gran Turismo Sport: Beta-Test zum PS4-Racer angekündigt

Gran Turismo Sport scheint auf einem guten Weg zu sein. Sony hat nun einen geschlossenen Beta-Test angekündigt. Los geht's am 17. März. An dieser ersten Stresstest-Phase dürfen allerdings nur PS4-Besitzer in den USA teilnehmen. Erst danach erhalten auch europäische Spieler Zugang zur Closed Beta. Wann das genau sein wird, lässt Sony noch offen. Anmeldungen werden jedenfalls schon entgegen genommen. Folgt einfach dem Quellenlink und hinterlasst dort eure PSN-ID. Mehr müsst ihr nicht tun. Wie viele Beta-Plätze zu vergeben sind, ist nicht bekannt.

In der Closed Beta zu Gran Turismo Sport kann offenbar ausschließlich der Online-Multiplayer-Modus ausprobiert werden. In der Ankündigung heißt es, dass die Tester "in kompetitiven Rennen gegen andere Nutzer aus dem ganzen Land und schließlich auch aus aller Welt" antreten dürfen. Verfügbare Autos und Strecken werden "täglich" ausgetauscht. Einen neuen Release-Termin hat Gran Turismo Sport indes nach wie vor nicht. Eigentlich sollte der PS4-exklusive Edelraser bereits im November 2016 erscheinen. Daraus wurde dann aber doch nichts. Alle weiteren News und Infos findet wie üblich auf der Themenseite zu Gran Turismo Sport.

Anmeldung zur Gran Turismo Sport - Closed Beta