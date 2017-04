Google Chrome: Adblocker für den Browser geplant

Insidern zufolge will Google in der nahen Zukunft einen eigenen Adblocker in den Chrome-Browser integrieren. Über diese Funktion soll nur noch bestimmte Werbung angezeigt werden.

Werbung, die als störend empfunden wird, soll das System ausblenden - es könnte sogar sein, dass der Adblocker jegliche Werbung auf einer Website deaktiviert, wenn sich darunter eine befindet, die nicht den Richtlinien entspricht. Diese Richtlinien wurden kürzlich von der "Coalition for Better Ads" festgelegt. Pop-Ups, automatisch startende Videos und Ads, die sich in den Vordergrund schieben und mit einem Timer langsam ablaufen, gehören zu der Werbung, die als störend empfunden und von Googles System ausgefiltert wird. Eine offizielle Ankündigung soll bald folgen.

Ein Grund für diesen Schritt ist, dass Google gerne selbst verwalten würde, welche Werbung ausgeblendet und welche angezeigt wird. Mit Adblockern von Drittherstellern, die sich immer weiter verbreiten, hat es Google nicht in der Hand, welche Werbung weiterhin angezeigt wird und das Werbegeschäft ist für das Unternehmen sehr wichtig. Dies wird es dann mit sich bringen, dass Google Funktionen in den Browser einführt, welche Adblocker anderer Hersteller sperren. Für Werbefirmen wäre eine Zusammenarbeit mit Google in dieser Hinsicht ebenfalls erstrebenswert, da diese sowieso schon wegen der Werbung mit dem Unternehmen kooperieren.

Alleine in den USA besitzt der Chrome-Browser eine Verbreitung von fast 50 Prozent. Eine eigene Adblock-Lösung von Google würde dem Unternehmen also ein Stück weit die Kontrolle über die Werbeblocker-Situation geben.

Quelle: Wall Street Journal