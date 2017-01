Noch bevor die kunterbunte Musical-Romanze "La La Land" bei den 74. Golden Globes so richtig abräumte (wir berichteten), war sie schon in aller Munde. Gesorgt hatte dafür US-Komiker und Late-Night-Show-Gastgeber Jimmy Fallon, der die Preisverleihung mit einer großartigen, hochkarätig besetzten Parodie des vielfach nominierten Films eröffnete. Unzählige für eine Auszeichnung nominierte Hollywood-Stars wie etwa Nicole Kidman (Lion), Amy Adams (Arrival), Evan Rachel Wood (Westworld), Rami Malek (Mr. Robot), Kit Harrington (Game of Thrones), Ryan Reynolds (Deadpool), Justin Timberlake (Trolls) sowie der "Stranger Things"-Cast hatten Rollen in dem Stück übernommen und teilweise spektakuläre Gesangs- und Tanzeinlagen hingelegt.

Wer sich für die zweite Staffel der Horror-Mystery-Serie "Stranger Things" nicht spoilern lassen möchte, sollte das Video allerdings von 1:40 bis 1:55 überspringen und ab hier nicht mehr weiterlesen, denn Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo und Caleb McLaughlin, die Jungstars der Netflix-Produktion, nutzten ihre anbetungswürdige Rap-Einlage, um einen bedeutenden Plot Twist zu enthüllen:

Vorsicht, Spoiler! Nancy Wheelers ins Upside Down verschleppte Freundin Barbara "Barb" Holland weilt trotz aller gegenteiliger Anzeichen doch noch unter den Lebenden! Wie das geht, erfahren wir dann wohl erst ab Sommer 2017.