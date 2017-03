Girls' Night Out: Im ersten Trailer zur Komödie hat eine wilde Feierei fatale Folgen...

11.03.2017 um 11:00 Uhr Eine wilde Mädels-Clique, ein Trip nach Miami und jede Menge Alkohol - hört sich erstmal nach einem guten Junggesellinnenabschied an? Nicht, wenn plötzlich der Stripper tot ist und dessen Leiche unauffällig beseitigt werden muss! "Girls' Night Out" begleitet Scarlett Johansson (The First Avenger: Civil War), Kate McKinnon (Ghostbuster), Zoë Kravitz (Mad Max: Fury Road), Jillian Bell (22 Jump Street) und Ilana Glazer (Die Highligen drei Könige) in einen Party-Abgrund voller skurriler Eskapaden, den sie nur überstehen werden, wenn alle zusammenhalten. Deutscher Kinostart ist der 29. Juni 2017.

