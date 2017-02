Ghost in the Shell: Im neuen Trailer muss sich Major der bitteren Wahrheit stellen

13.02.2017 um 12:00 Uhr Nach einigen Einträgen ins MCU und Luc Bessons "Lucy" schlüpft Scarlett Johansson für die Realverfilmung des Klult-Mangas "Ghost in the Shell" erneut in die Rolle einer taffen Action-Heldin. "Snow White & the Huntsman"-Regisseur Rupert Sanders setzt sie gekonnt als einzigartigen Mensch-Maschine-Hybriden Major in Szene. Neben Johanssons agieren u. a. Michael Pitt, Juliette Binoche und Pilou Asbæk in einer dystopischen Zukunft. Deutscher Kinostart ist der 30. März 2017.

Mehr zu Ghost in the Shell (Realverfilmung) findet ihr auf unserer Themenseite.